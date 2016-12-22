Диалог между Россией и США по ключевым вопросам не прекращался - Госдеп

Об этом заявил представитель Госдепартамента Джон Кирби, комментируя слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о "замороженном состоянии" почти всех уровней диалога с США, передает Reuters.

"Сложно сказать, что имелось ввиду под этим комментарием, однако, совместная дипломатическая работа с Россией продолжается по широкому кругу вопросов", - отметил Кирби. "То, что у нас с Москвой есть существенные разногласия по ряду вопросов хорошо известно, но перерыва в диалоге не было", - добавил он.

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Представитель Госдепартамента добавил, что постоянные контакты между странами поддерживаются на уровне дипломатических представительств.

Также Кирби отметил, что хоть США и не участвовали в переговорах между Россией, Ираном и Турцией по ситуации в Сирии, это не означает, что США не контактировали с учасниками как до встречи в Москве, так и сразу после нее. Кирби также добавил, что США находятся в контакте с РФ по вопросу конфликта в Украине.

Ранее, 21 декабря, представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что на данный момент практически все уровни диалога России и США находятся "в замороженном состоянии".