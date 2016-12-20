В Чечне формируют два "сирийских" батальона для участия в наземной операции - СМИ

За выполнение задачи отвечает депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, передает "Новая газета" со ссылкой на собственные источники.

Рекрутинг в батальоны для решения задач в Сирии, по данным источников, продолжается уже несколько месяцев.

Подробно об одной из схем такого рекрутинга стало известно на примере ОМВД по Шелковскому району Чечни.

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"Новый начальник набрал 10 человек в спецроту при Шелковском ОМВД по Чеченской Республике. Спецрота занимается усиленной физической и боевой подготовкой. Родственник одного из служащих в спецроте пояснил "Новой газете", что "всех добровольцев взяли в том числе для возможного участия в наземной операции в Сирии", - говорится в сообщении.

Аналогичные спецроты, по данным издания, созданы и в других районных ОМВД Чечни.

Одним из командиров созданных батальонов может стать Апти Болотханов. Этот человек ранее известен участием в боях на территории Донбасса на стороне "ДНР", совместными фотографиями с Александром Захарченко.

Особо стоит отметить, что власти стремятся рекрутировать в "сирийские" батальоны членов тех чеченских семей, родственники которых уже ушли воевать на стороне "Исламского государства".

Ранее УНИАН сообщал, что Путин отправил чеченские батальоны "фильтровать" население Алеппо.