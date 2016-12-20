Верховный суд Японии отклонил требование о полном выводе американских военных с Окинавы

В суд с требованием прекратить работы по переносу американской авиабазы Футэнма обратился губернатор префектуры Окинава Такэси Онага, предлагавший разместить авиабазу на территории какого-либо другого региона Японии, передает Русская служба Би-би-си.

Летом 2016 года Онага аннулировал разрешение на проведение строительных работ по переносу Футэнмы, потребовав полного вывода базы за пределы Окинавы. Правительство Японии, выступающее за сохранение базы на территории острова Окинава, в ответ на действия губернатора подало иск.

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В сентябре суд Фукуоки признал незаконным введенный губернатором Окинавы запрет на строительство.

Ранее на Окинаве прошли протесты жителей, возмущенных планами правительства перенести основной комплекс зданий ВМС США из центра острова на северное побережье, где почти нет поселений и сохраняется уникальная природа.

Протесты с требованием вывести американских военных с острова проходят на острове почти регулярно с 1995 года, когда американские военные изнасиловали 12-летнюю школьницу.

В июне этого года прошли массовые протесты жителей Окинавы после изнасилования и убийства 20-летней девушки бывшим американским моряком. Участники акций протеста требовали, чтобы американские военные покинули остров.

На фоне роста напряженности в связи с убийством девушки в июле этого года США сообщили, что намерены вернуть Японии шестую часть используемой ими территории острова Окинава, где американские военнослужащие проходят подготовку к боям в джунглях.

Американское военное присутствие на Окинаве продолжается с конца Второй мировой войны. Сейчас на острове находятся около 30 тысяч американских военнослужащих.