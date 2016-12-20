В теле российского посла обнаружили 9 пуль - СМИ

Об этом сообщает Hurriyet.

Экспертизой установлено, что в тело Карлова попало девять пуль.

Пистолет, по информации СМИ, был турецкого производства марки Canik калибра 9x19.

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Ранее сообщалось, что тело убитого в Анкаре российского посла Андрея Карлова будет отправлено на родину днем 20 декабря.

Как сообщал УНИАН, вчера в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» вооруженный человек выстрелил в посла РФ в Турции Карлова. Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями и умер.

Нападавший был убит в ходе операции полиции. Теракт был совершен накануне запланированного на 20 декабря визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Россию, в ходе которого планировалось обсуждение сирийского вопроса.