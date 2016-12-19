В США стартовала встреча коллегии выборщиков: должна подтвердить победу Трампа

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, это голосование обычно является формальностью, однако имеет символическое значение в данном случае, поскольку последняя избирательная кампания была особенно жесткой.

Коллегия выборщиков состоит из 538 человек.

Для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков. Дональд Трамп обеспечил себе поддержку 306 выборщиков из 30 штатов. Отмечается, что по крайней мере один выборщик – представитель республиканцев Техаса не будет голосовать за Трампа.

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Стоит отметить, что на выборах 8 ноября кандидат демократов Хиллари Клинтон выиграла народное голосование, получив почти на 3 миллиона больше голосов, чем ее соперник.

Согласно конституции США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом.

Голоса выборщиков будут посчитаны протяжении сессии Конгресса 6 января. Маловероятно, чтобы это голосование изменило результат выборов 8 ноября.