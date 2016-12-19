В НАТО и ЕС осудили убийство российского посла в Турции

Об этом говорится в их сообщениях в Twitter.

"Высказала министру иностранных дел России (Сергею) Лаврову соболезнования за немыслимое убийство посла Карлова", - сообщила Могерини.

Она отметила, что поддерживает связь с турецкими властями.

В свою очередь Столтенберг подчеркнул, что осуждает убийство российского посла в Турции, выразив соболезнования семье Карлова и российскому народу. Столтенберг подчеркнул, что это убийство не может быть оправдано.

Кроме того, убийство посла осудил президент Франсуа Олланд, сообщил Елисейский дворец.

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Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем заявила, что «глубоко потрясена убийством российского посла в Турции Андрея Карлова» и выразила соболезнования его семье и России.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал: "Мои глубокие соболезнования народу России и семье посла Андрея Карлова, который грубо убит сегодня в Анкаре".

Также глава МИД Норвегии Бьорге Бренде выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Карлова и подчеркнул, что осуждает его убийство.

В свою очередь в МИД Кипра напомнили, что защита дипломатов должна быть обязательной. Киприоты назвали убийство Карлова актом террора.

Как сообщалось,сегодня в Анкаре на открытии фотовыставки вооруженный мужчина как минимум восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Карлова. Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Также отмечалось, что в результате стрельбы ранения получили еще несколько человек.

Предполагают, что нападение совершил радикальный исламистский экстремист, которого на месте инцидента убили турецкие правоохранители.