Из Овального кабинета в гараж: СМИ рассказали о будущем жилье Обамы

Об этом сообщает TMZ.

Согласно разрешениям на проведение работ, вокруг арендованного главой государства особняка строится новое ограждение, в самом доме обновляется система электроснабжения. Кроме того, около входной лестницы коттеджа будет специальный лаз для кошки.

Читайте такжеПентагон призвал Украину сохранить импульс оборонных реформ, напомнив о своих вложениях с 2014 года

Также у рабочих есть ордер на реконструкцию пристроенного к дому гаража. Помещение планируется превратить в рабочий кабинет с ванной комнатой.

Арендованный Обамой особняк принадлежит Джо Локхарту, бывшему пресс-секретарю экс-президента страны Билла Клинтона, и его супруге Джованне Грей. Дом построен в 1928 году и насчитывает девять спален и восемь ванных комнат.

По оценке аналитиков базы недвижимости Zillow, аренда особняка обойдется семье в 22 тысячи долларов в месяц.