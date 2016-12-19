Из Овального кабинета в гараж: СМИ рассказали о будущем жилье Обамы
В доме в вашингтонском районе Калорама, где президент США Барак Обама будет проживать со своей семьей после того, как покинет Белый дом в январе 2017 года, идет масштабный ремонт.
Об этом сообщает TMZ.
Согласно разрешениям на проведение работ, вокруг арендованного главой государства особняка строится новое ограждение, в самом доме обновляется система электроснабжения. Кроме того, около входной лестницы коттеджа будет специальный лаз для кошки.
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Также у рабочих есть ордер на реконструкцию пристроенного к дому гаража. Помещение планируется превратить в рабочий кабинет с ванной комнатой.
Арендованный Обамой особняк принадлежит Джо Локхарту, бывшему пресс-секретарю экс-президента страны Билла Клинтона, и его супруге Джованне Грей. Дом построен в 1928 году и насчитывает девять спален и восемь ванных комнат.
По оценке аналитиков базы недвижимости Zillow, аренда особняка обойдется семье в 22 тысячи долларов в месяц.