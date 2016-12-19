В Сирии погиб командир российских десантников
09:47, 19 декабря 2016Мир
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В Сирии погиб командир десантно-штурмового батальона майор Санал Санчиров. Его похороны состоялись 13 декабря в поселке Яшкуль в Калмыкии.
REUTERS
Информацию о гибели военного подтвердили в администрации поселка, передает "Медуза".
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Первые сообщения о том, что в Сирии погиб командир российских десантников, появились в соцсетях 12 декабря. Подтверждения этих сведений не было. Министерство обороны России никак не комментировало их.
Майор Санчиров служил в войсковой части 74507. Это 56-я отдельная десантно-штурмовая бригада, дислоцированная в городе Камышин в Волгоградской области.
При каких именно обстоятельствах погиб майор, неизвестно.
Ранее Минобороны РФ заявило о гибели в Сирии российского военного советника Руслана Галицкого.
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