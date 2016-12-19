Информацию о гибели военного подтвердили в администрации поселка, передает "Медуза".

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Первые сообщения о том, что в Сирии погиб командир российских десантников, появились в соцсетях 12 декабря. Подтверждения этих сведений не было. Министерство обороны России никак не комментировало их.

Майор Санчиров служил в войсковой части 74507. Это 56-я отдельная десантно-штурмовая бригада, дислоцированная в городе Камышин в Волгоградской области.

При каких именно обстоятельствах погиб майор, неизвестно.

Ранее Минобороны РФ заявило о гибели в Сирии российского военного советника Руслана Галицкого.