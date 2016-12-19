В Иордании ликвидировали захвативших средневековую крепость боевиков

Всего убиты четыре боевика, а там, где они укрывались, найдены взрывные устройства, оружие и пояса смертников, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Принадлежали ли они какой-либо боевой группировке, не сообщается. Не называется и их национальность.

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Как отмечает Reuters, отсутствие данных «вызвало спекуляции» о том, что боевики могли быть просто преступниками, а не террористами «Исламского государства».

Ранее УНИАН сообщал, что девять человек погибли в результате нападения неизвестных боевиков в городе Эль-Карак на западе Иордании. Так, неизвестные вооруженные люди совершили нападение на полицейских в городе Эль-Карак на западе Иордании. После этого они укрылись в популярном среди туристов древнем замке крестоносцев.

По данным Reuters, жертвами нападавших стали девять человек, в том числе пятеро полицейских, трое гражданских и туристка из Канады. Еще 29 человек были госпитализированы, некоторые с серьезными ранениями.