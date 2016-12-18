Девять человек погибли в Иордании в результате нападения неизвестных боевиков

Об этом сообщает Reuters.

Сегодня днем, 18 декабря, неизвестные вооруженные люди совершили нападение на полицейских в городе Эль-Карак на западе Иордании. После этого они укрылись в популярном среди туристов древнем замке крестоносцев, откуда в течение нескольких часов продолжали вести огонь по полицейским.

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Как заявил губернатор Эль-Карака, за нападением стоит «террористическая группировка». Однако ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

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По данным Reuters, жертвами нападавших стали девять человек, в том числе пятеро полицейских, трое гражданских и туристка из Канады. Еще 29 человек были госпитализированы, некоторые с серьезными ранениями.

Позже стало известно о начале операции по освобождению иностранных туристов, которые оказались заложниками в средневековом замке Эль-Карак, где укрылись неизвестные, совершившие нападение на полицейских.

Как отмечает издание, в результате операции правоохранителей из замка удалось выбить около 6 боевиков.

Пока неясно, сколько туристов могут находиться в замке крестоносцев.