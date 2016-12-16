Разрушительная операция РФ в Сирии: о первом погибшем российском военном сообщили спустя год
Сержант Эдуард Сокуров из Кабардино-Балкарии погиб в первые дни операции ВКС России в Сирии - 1 октября 2015 года.
Старший разведчик группы специального назначения воинской части №31681 Эдуард Сокуров из Кабардино-Балкарии погиб 1 октября прошлого года, сообщалось на сайте администрации Нальчика.
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Позже сообщение удалили, но оно сохранилось в кэше.
Обстоятельства гибели сержанта в сообщении не указываются.
Российские СМИ подчеркивают, что раньше о гибели Сокурова не было известно. Таким образом, отмечает РБК, он стал 24 военным вооруженных сил РФ, чья гибель в Сирии подтверждена.
Судя по всему, Сокуров был первым погибшим в Сирии российским военным.
Напомним, 30 сентября 2015 года к конфликту в Сирии на стороне правительственных сил присоединилась Россия.