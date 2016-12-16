Повстанцы оказались заблокированными в восточном Алеппо

Как заявили повстанцы 16 декабря силы сирийского президента Башара Асада перекрыли выезд из города для гражданских и заблокировали тяжелой техникой дороги из анклава на востоке Алеппо, где находятся повстанцы.

Об этом сообщает DW.

Как сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев с места событий, сирийская армия установила заграждения на автомагистрали, которой раньше двигались колонны с эвакуированными.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, представители которого были непосредственно вовлечены в проведение эвакуации, объявили о завершении операции.

"Вывезены все женщины и дети, которые находилась в подконтрольных боевикам кварталах", - сообщили в центре.

Отмечается, что за пределы Алеппо вывезены более 4,5 тысячи повстанцев и 337 раненых, а всего за время проведения операции из восточных кварталов города вывезено более 9,5 тысяч человек.

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В отдельных кварталах, информирует Центр, есть "оставшиеся группы боевиков радикальных и непримиримых банд, которые ведут обстрел сирийских войск".

"Подразделения сирийской армии продолжили освобождение отдельных кварталов Алеппо, в которых находятся радикалы", - говорится в сообщении.

В ответ на это представитель повстанцев Закария Малахифьи заявил, что их вообще даже не начали выводить из города.

"Город оставили только раненые и определенная часть гражданских. Бойцы не выходили, никто из них еще не вышел", - заявил представитель повстанцев, который находится на территории Турции, слова которого приводит агентство Reuters.