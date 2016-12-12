Социал-демократы побеждают на парламентских выборах в Румынии - экзит-поллы

Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, пишет Русскаяя служба Би-Би-Си.

Левые набирают 45% голосов. На втором месте идет правоцентристская Национальная либеральная партия (PNL) с результатом в 20%. На выборах 11 декабря партии борются за 504 места в парламенте.

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Румынский парламент состоит из двух палат и избирается на четыре года.

В настоящее время у власти в стране находится технократическое правительство, которое было сформировано в 2015 году после ухода в отставку премьер-министра Виктора Понты и его кабинета.

Понта вынужден был покинуть свой пост на фоне массовых протестов после пожара в ночном клубе в Бухаресте, где погибли 64 человека.