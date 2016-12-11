В Румынии проходят выборы в парламент

В Румынии в воскресенье, 11 декабря, проходят парламентские выборы, участие в которых принимают 11 партий и движений, сообщает ZN.ua.

Основными соперниками являются победившая на прошлых выборах Социал-демократическая партия и пропрезидентская Национал-либеральная партия.

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Румынский парламент состоит из двух палат и избирается на четыре года.

В настоящее время у власти в стране находится технократическое правительство, которое было сформировано в 2015 году после ухода в отставку премьер-министра Виктора Понты и его кабинета.

Понта вынужден был покинуть свой пост на фоне массовых протестов после пожара в ночном клубе в Бухаресте, где погибли 64 человека.