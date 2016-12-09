В США обеспокоены фактом игнорирования Трампом данных разведслужб - СМИ

Об этом сообщает сайт телеканала CBS News.

Должностные лица, представляющие американскую разведку, подтвердили, что избранный президент отказался от многих ежедневных брифингов разведки, которые предлагались ему.

Два ключевых сенатора от Демократической партии в Сенате Бен Кардин и Даян Файнстайн высказали тревогу по этому поводу в газете USA Today.

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"Действительно, мы считаем это особенно тревожным, что избранный президент Трамп в основном отказывался от ежедневных брифингов разведки. Президенты и избранные президенты, если взглянуть в прошлые десятилетия, начинали свой день с понимания угроз национальной безопасности и возможностей, с уточняющих вопросов и принятия жестких решений", - отметили сенаторы.

В то же время бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Леон Панетта в эфире CBS News сказал, что "одно из беспокойств, которое я имею сейчас, заключается в том, что этот президент не получает брифинги разведки".

В свою очередь Райнс Прибус, кандидатуру которого Трамп выбрал на должность главы своей администрации в Белом доме, заявил, что избранный президент принимает брифинги разведки "довольно часто", и что с приближением его инаугурация, количество таких брифингов будет только увеличиваться.