Решение не выдвигаться на второй срок Олланд принял под влиянием семьи - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к Олланду, передает Дождь.

По их словам, о решении Олланда не участвовать в выборах президента в 2017 году знал очень узкий круг людей, и всех их предупредили об этом по телефону за несколько часов до официального заявления.

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Близкий друг Олланда, адвокат Пьер Миньяр, в интервью газете Le Parisien сообщил, что на решение президента Франции могла повлиять его семья — дети Олланда и их мать, бывшая супруга президента Сеголен Руаяль, в настоящее время занимающая пост министра энергетики Франции.

Как сообщал УНИАН, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что отказывается от участия в президентских выборах, которые пройдет в следующем году.