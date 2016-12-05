Греция не выдаст Турции трех сбежавших после попытки переворота военных
Суд в Греции отказался экстрадировать трех турецких военнослужащих по требованию Анкары, которая обвиняет их в участии в попытке военного переворота в июле.
Согласно постановлению суда, такое решение было принято в связи с тем, что в случае возвращения в Турцию безопасность военных не может быть гарантирована, передает Русская служба Би-би-си.
Министр обороны Турции Фикри Ышик напомнил, что Греция наряду с Турцией входит в НАТО, поэтому Анкара надеется, что греческое правительство выдаст беглых военных.
Как ожидается, во вторник суд рассмотрит запросы об экстрадиции еще пяти турецких военнослужащих.
Читайте такжеТурция не гостья, а хозяйка в Европе - Эрдоган
В июле греческие власти предъявили обвинения в незаконном пересечении границы восьмерым турецким офицерам, бежавшим в Грецию на вертолете.
Адвокат турецких военных сказала в интервью греческому телевидению, что ее клиенты не принимали участия в мятеже и бежали в Грецию лишь после того, как турецкая полиция открыла по ним огонь.
По ее словам, военные опасаются за свою жизнь.
В ночь с 15 на 16 июля в Турции произошла неудачная попытка военного переворота.
Вскоре после этого не менее 50 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы турецкими властями. Среди них, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают причастными к попытке путча.