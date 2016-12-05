Греция не выдаст Турции трех сбежавших после попытки переворота военных

Согласно постановлению суда, такое решение было принято в связи с тем, что в случае возвращения в Турцию безопасность военных не может быть гарантирована, передает Русская служба Би-би-си.

Министр обороны Турции Фикри Ышик напомнил, что Греция наряду с Турцией входит в НАТО, поэтому Анкара надеется, что греческое правительство выдаст беглых военных.

Как ожидается, во вторник суд рассмотрит запросы об экстрадиции еще пяти турецких военнослужащих.

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В июле греческие власти предъявили обвинения в незаконном пересечении границы восьмерым турецким офицерам, бежавшим в Грецию на вертолете.

Адвокат турецких военных сказала в интервью греческому телевидению, что ее клиенты не принимали участия в мятеже и бежали в Грецию лишь после того, как турецкая полиция открыла по ним огонь.

По ее словам, военные опасаются за свою жизнь.

В ночь с 15 на 16 июля в Турции произошла неудачная попытка военного переворота.

Вскоре после этого не менее 50 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы турецкими властями. Среди них, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают причастными к попытке путча.