В Риме госпитализировали Стивена Хокинга
Стивена Хокинга госпитализировали в Риме из-за недомогания.
Как сообщил представитель Хокинга, недомогание физика не оценивается как серьезное, передает РБК со ссылкой на Reuters.
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Физика доставили в находящуюся в итальянской столице клинику Джемелли - медучреждение, которое считается одним из лучших госпиталей в Риме и в котором лечатся священники. Источник в Ватикане отметил, что планы Хокинга покинуть Рим в субботу не изменились.
Источник в клинике сообщил, что физик проведет в медучреждении ночь, однако подчеркнул, что «ситуация находится под контролем».
74-летний Стивен Хокинг посетил Рим для участия в симпозиуме в папской Академии наук. В понедельник физик встретился с папой римским Франциском.