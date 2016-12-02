Ворота концлагеря Дахау обнаружили спустя два года после похищения

Как сообщает РБК со ссылкой на Die Welt, ворота были обнаружены в норвежском городе Берген. Как сообщили в местной полиции, ворота были обнаружены после анонимного сообщения.

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Других деталей, как удалось обнаружить похищенные ворота, не приводятся.

Директор фонда "Баварский мемориал" Карл Фреллер признался, что после известний об обнаружении ворот "испытывает облегчение".

Исторические ворота концлагеря Дахау с надписью "Arbeit macht frei" были похищены в ноябре 2014 года. Пропажу обнаружили охранники. С тех пор полиции не удавалось выйти на след похитителей.