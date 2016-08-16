В Польше ввели уголовное наказание за термин "польские лагеря смерти"

Об этом сообщает Радио Польша.

"Мы не можем ограничиваться исключительно вербальными протестами. Польское правительство, от имени которого я сегодня выступаю, объявляет Польше и миру, что мы со всем уважением будем относиться к оскорблениям и клевете, которые будут уважать доброе имя Польши, и тех поколений поляков, которые потерпели трагедии и страданий вследствие наступления нацистской Германии", - сказал Министр справедливости Збигнев Зьобро.

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Согласно проекту закона, который приняло правительство, за использование термина "польские лагеря смерти" обвиняемому грозит три года тюрьмы.

По словам министра справедливости, проект поможет эффективно отстаивать правовую и историческую правду.

Как сообщал УНИАН, в июле сейм Польши проголосовал за резолюцию "Об установлении 11 июля Днем памяти поляков, жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА".