Bloomberg: Переход власти в США: Эстонию беспокоит риск российских "провокаций"

Об этом пишет Отт Уммелас в статье "Переход власти в США: Эстонию беспокоит риск российских "провокаций", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Нестабильность в Балтийском регионе в последние несколько лет повысилась из-за "растущей агрессивности режима в России", - говорит министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер. Хотя угроза провокаций увеличилась бы независимо от того, кто победил бы на выборах США, но опыт Хиллари Клинтон в вопросах безопасности мог бы "несколько" сократить опасный период, сказал Миксер, который был назначен на должность в этом месяце.

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Лидеры России "попытались нарушить солидарность западных стран, посеять неуверенность и использовать раскол, когда снизилась степень готовности реагировать на их провокации", - сказал во вторник в интервью Свен Миксер. "Вне всяких сомнений, это момент, когда мы должны быть готовы сами очень быстро реагировать на эти меняющиеся угрозы и удерживать внимание наших союзников".

Балтийский регион, дом для внушительного русскоязычного меньшинства, стал одной из основных причин обеспокоенности из-за экспансионистской риторики президента Владимира Путина после аннексии Россией Крыма и поддержки сепаратистской войны в Украине. Запад отреагировал санкциями США и Европейского союза, и увеличением присутствия НАТО на востоке континента. Путин неоднократно отрицал наличие каких-либо намерений в отношении Балтии.

Полная поддержка?

Во время избирательной кампании Трамп предположил, что США должны защищать только союзников, которые "выполнили свои обязательства". Это высказывание встревожило некоторые страны в Балтийском регионе, Латвия и Литва в настоящее время не могут соответствовать требованиям НАТО о военных расходах. В отличие от Эстонии. Но сторонник Трампа Ньют Гингрич сказал в отношении Эстонии следующее: он не уверен, что США должны идти на "риск ядерной войны из-за какого-то места в пригороде Санкт-Петербурга".

Трамп, который вступит в должность в январе, во время телефонного разговора с Путиным после победы, также сказал, что хотел бы улучшить прохладные отношения с Россией. Миксер, бывший министр обороны, заявил, что обе страны будут пытаться ослабить напряженность в отношениях, но их усилия не приведут к значительному улучшению.

"Не стоит ждать какого-либо взаимодействия" между Россией и США в долгосрочной перспективе, из-за их различных интересов и убеждений, сказал он.

Преемственность собственной внешней политики Эстонии стала проблемой для внутренней политики, после того, как в правительство снова вошла Центристская партия, которая была в оппозиции с 2007 года и которую поддерживает большинство этнических русских, составляющих около четверти населения страны. В 2004 году Центристская партия заключила соглашение о сотрудничестве с путинской "Единой Россией", которое "автоматически превращает Эстонию в государство-изгоя", - сказал бывший премьер-министр Таави Рыйвас Postimees 23 ноября.

Соглашение с "Единой Россией" не представляет риска для репутации Эстонии, но может стать "препятствием для восстановления Центристской партии", - сказал Миксер. В июле следующего года Эстония будет председательствовать в ЕС в течение шести месяцев. И министр снова заверил, что нынешнее правительство не изменит внешнюю политику и политику в сфере безопасности.