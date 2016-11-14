Трамп и Путин поговорили по телефону
21:50, 14 ноября 2016Мир
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Будущий президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Трамп и Путин поговорили по телефону / The New York Review of Books
Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает ТАСС.
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Путин и Трамп высказались в пользу активной совместной работы по нормализации российско-американских отношений.
Путин в разговоре с Трампом отметил готовность выстраивать партнерский диалог с новой администрацией США.
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