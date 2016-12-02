Нобелевский лауреат разорвал грин-карту из-за победы Трампа
Нигерийский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе Воле Шойинка разорвал американскую грин-карту в знак протеста против победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.
Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.
82-летний Шойинка также сообщил, что отказался от вида на жительство в США. Покинуть США в случае победы Трампа он пообещал еще до выборов.
Писатель на конференции по вопросам образования, проходящей в Южной Африке, заявил, что он больше не чувствует себя спокойно в США.
Читайте такжеТрамп высказался против пересчета голосов в отдельных штатах
Нигерийский писатель получил Нобелевскую премию в области литературы в 1986 году. Он стал первым африканским писателем, получившим премию.
В течение многих лет Шойинка преподавал в старейших американских вузах, входящих в Лигу Плюща. Он также известен критикой правительства Нигерии, в том числе из-за действий в стране боевиков из "Боко Харам".