Нобелевский лауреат разорвал грин-карту из-за победы Трампа

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

82-летний Шойинка также сообщил, что отказался от вида на жительство в США. Покинуть США в случае победы Трампа он пообещал еще до выборов.

Писатель на конференции по вопросам образования, проходящей в Южной Африке, заявил, что он больше не чувствует себя спокойно в США.

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Нигерийский писатель получил Нобелевскую премию в области литературы в 1986 году. Он стал первым африканским писателем, получившим премию.

В течение многих лет Шойинка преподавал в старейших американских вузах, входящих в Лигу Плюща. Он также известен критикой правительства Нигерии, в том числе из-за действий в стране боевиков из "Боко Харам".