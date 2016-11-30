Ромни во второй раз встретился с Трампом, его шансы стать госсекретарем растут - СМИ

Как сообщает американский телеканал Fox News, по слухам, кандидатура Ромни рассматривается в приоритетном списке на должность секретаря Государственного департамента США. Экс-губернатор Массачусетса высоко оценил победу Трампа на президентских выборах 8 ноября.

В частности, Ромни после встречи с Трампом в ресторане на Манхеттене 29 ноября сказал, что Трамп приведет Америку к "лучшему будущему".

"Он выиграл всеобщие выборы", - сказал Ромни после этой встречи с Трампом, на которой также присутствовал Райнс Прибус, который будет главой администрации Трампа в Белом доме.

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По мнению Ромни, Трамп выбирает крепких, эффективных и способных людей" на посты в его администрации. В частности, Ромни особо отметил кандидатуру губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли, которую Трамп избрал на должность посла США в ООН, конгрессмена Тома Прайса, в котором Трамп предложил занять должность секретаря здравоохранения и социальных служб, а также Джеффа Сешонза на должность министра юстиции, генерального прокурора.

Как сообщал УНИАН, Трамп уже проводил встречу с Ромни на территории гольф-клуба в Бедминистере (штат Нью-Джерси). Тогда Ромни заявил, что «мы провели далекоидущий разговор по поводу разных театров действий в мире, которые имеют настоящее значение для интересов Соединенных Штатов».

«И я ценю возможность разговора с избранным президентом и с нетерпением жду будущую администрацию и политику, которую она будет внедрять", - подчеркнул он.

Хотя Трамп в 2012 году и поддержал кандидатуру Ромни на пост президента, он постоянно высмеивал его избирательную кампанию против Барака Обамы, называя Ромни «самым большим неудачником» и «слабаком».

Ромни отказался поддерживать Трампа в 2016 году и назвал его «мошенником». Также во время праймериз он призвал республиканцев поддерживать других претендентов в номинации на пост президента от партии.