В Кремле согласились с Трампом относительно неудачности термина "перезагрузка"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я хочу напомнить слова президента Путина. Он неоднократно и по различным поводам говорил о желании выстраивать добрые, взаимовыгодные и равные отношения с США. То есть, в данном случае президент всегда отмечал, что рассчитывает на взаимность со стороны Вашингтона», - сказал Песков.

Он считает, что сейчас уровень двусторонних отношений РФ и США оставляет желать лучшего.

«Вряд ли можно что-то напортить в этих отношениях. Они находятся совсем на дне, но, безусловно, мы рассчитываем на то, что диалог будет возобновлен и начнется непростой, и ясно, что небыстрый процесс вывода отношений в конструктивное русло», - добавил Песков.

По его мнению, «можно согласиться» с оценками избранного президента США Дональда Трампа о том, что новый формат отношений с Москвой необязательно будет перезагрузкой.

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«Что касается слова «перезагрузка отношений», ну, наверное, действительно здесь можно с избранным президентом согласиться: слово действительно несколько себя скомпрометировало, ибо последствия этой перезагрузки действительно совсем не те, которые мы хотели бы видеть. Термин в данном случае не имеет никакого значения, главное - это наличие желания и демонстрация готовности пойти на нормализацию отношений», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщал УНИАН, Трамп считает обоюдным интересом США и России нахождение возможности для нормализации отношений.

Его спросили, будет ли «перезагрузка» отношений с Россией. «Я бы не использовал этот термин после того, что произошло, вы знаете, раньше. Я думаю, я хотел бы иметь возможность объясниться с Россией, и я считаю, что они хотели бы объясниться с нами. Это наш обоюдный интерес», - подчеркнул Трамп. Он заявил, что не имеет предвзятых позиций, но, обращая внимание на то, что ранее, во время избирательной кампании, звучали упреки, что «Дональду Трампу нравится Путин, Путину нравится Дональд Трамп», по его мнению, «разве не было бы хорошо, если бы мы действительно нашли общий язык с Россией, разве не было бы хорошо, если мы вместе преследовали «Исламское государство».