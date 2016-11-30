Колумбийские власти сократили список погибших при крушении самолета
04:33, 30 ноября 2016Мир
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Колумбийские власти сократили список погибших в результате крушения самолета BAE Avro неподалеку от аэропорта города Медельин на северо-западе Колумбии.
Иллюстрация / REUTERS
По обновленным данным, в результате падения самолета погиб 71 человек, шестеро выжили, передает Русская служба Би-Би-Си.
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"В результате поисково-спасательной операции найдены тела 71 человека и шесть выживших, которые сейчас проходят лечение, - в общей сложности 77 человек", - говорится в заявлении колумбийского управления по ликвидации последствий катастроф.
Ранее сообщалось о 81 человеке на борту самолета, однако, как выяснилось, четверо из списка пассажиров не полетели этим рейсом. Поиски останков погибших на месте крушения остановлены.
Согласно официальному сообщения из аэропорта, экипаж сообщал о проблемах с двигателем.
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