Колумбийские власти сократили список погибших при крушении самолета

По обновленным данным, в результате падения самолета погиб 71 человек, шестеро выжили, передает Русская служба Би-Би-Си.

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"В результате поисково-спасательной операции найдены тела 71 человека и шесть выживших, которые сейчас проходят лечение, - в общей сложности 77 человек", - говорится в заявлении колумбийского управления по ликвидации последствий катастроф.

Ранее сообщалось о 81 человеке на борту самолета, однако, как выяснилось, четверо из списка пассажиров не полетели этим рейсом. Поиски останков погибших на месте крушения остановлены.

Согласно официальному сообщения из аэропорта, экипаж сообщал о проблемах с двигателем.