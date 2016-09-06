"Левада-центр" признали иностранным агентом из-за высказываний директора об авторитаризме в России

Это следует из акта проверки деятельности центра, с которым ознакомился РБК. Внимание министерства юстиции РФ привлекли слова Гудкова об отношении к власти в России как к "мафиозной и коррумпированной" из доклада 2014 года, а также еще несколько его высказываний, где идет речь об авторитаризме в России. Кроме того, политической деятельностью были признаны слова руководителя отдела социокультурных исследований "Левада-центра" Алексея Левинсона о том, что власти "иногда делают глупости". Всего в проверке упоминаются восемь высказываний Гудкова и Левинсона.

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В минюсте также сочли политической деятельностью в интересах других государств ряд материалов "Левада-центра". В ведомстве подчеркнули, что результаты исследований центра цитируются в СМИ. В частности, в документе упомянут пересказ на сайте InoPressa интервью Жанны Немцовой, дочери убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. В статье центр упоминается в следующей фразе: "Согласно мартовскому опросу "Левада-центра", треть россиян безразлично отнеслась к убийству Немцова".

"Левада-центр", будучи финансируемым иностранными организациями, участвует в политической деятельности в России в интересах этих организаций, сказано в акте проверки минюста. Делает это центр, по мнению ведомства, "путем подготовки и распространения […] мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике […] путем проведения социальных исследований, опросов общественного мнения и обнародования их результатов".

"Аналитический центр Юрия Левады" ("Левада-центр") - одна из трех крупнейших организаций, занимающихся изучением общественного мнения в России. Как сообщал УНИАН, 5 сентября центр был внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Это было сделано по итогам проверки минюста РФ, начатой по запросу российской организации "Антимайдан". Ведомство пришло к выводу, что центр получил "большую часть иностранного финансирования из США, в том числе грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, курирующим учреждением по которому значится Минобороны США".