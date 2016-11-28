В США на территории государственного университета неизвестный открыл стрельбу

Об сообщает NBC4i со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Стрелок на территории колледжа. Бегите, прячьтесь, деритесь», - говорится в твиттере системы аварийного оповещения университета.

По предварительной информации, семь человек были эвакуированы с места происшествия.

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Студентам рекомендовано спрятаться и не заходить на территорию колледжа. Сообщения о пострадавших пока не поступали. Предварительно, стрелков может быть двое.