В США на территории государственного университета неизвестный открыл стрельбу
19:11, 28 ноября 2016Мир
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В США на территории государственного университета в штате Огайо неизвестный открыл стрельбу.
По предварительной информации, семь человек были эвакуированы / nbc4i
Об сообщает NBC4i со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Стрелок на территории колледжа. Бегите, прячьтесь, деритесь», - говорится в твиттере системы аварийного оповещения университета.
По предварительной информации, семь человек были эвакуированы с места происшествия.
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Студентам рекомендовано спрятаться и не заходить на территорию колледжа. Сообщения о пострадавших пока не поступали. Предварительно, стрелков может быть двое.
Фото: nbc4i
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