Теракт в Афганистане: погибли женщины и дети

На юге Афганистана в районе Шухвели Кот в провинции Кандагар произошел теракт, жертвами которого стали 7 человек.

Об этом сообщает «Anadolu» со ссылкой на слова пресс-секретаря администрации губернатора Кандагара Самима Хеплвака.

По его словам, взрыв произошел в населенном пункте Тамбакол, где террористы установили взрывное устройство на пути следования автомобиля с гражданскими лицами.

Читайте такжеВ Афганистане производство опиума выросло на 43%

Среди погибших - женщины и дети.

Пресс-секретарь также сообщил, что целями террористов были сотрудники сил безопасности.

Напомним, в Афганистане в результате удара США был убит один из лидеров террористической организации «Аль-Каида». Об этом заявил официальный представитель Пентагона Питер Кук, отметив, что Фарук аль-Катани был убит 23 октября в провинции Кунар на востоке Афганистана.

Убитый был лидером местной ячейки «Аль-Каиды». Ему, как отметил Кук, было поручено восстановить безопасные убежища для террористов на территории Афганистана. Кроме того, пресс-секретарь Пентагона сообщил о том, что США продолжают оценивать результаты другого удара, нанесенного в тот же день с целью ликвидации боевика Билала аль-Утаби.