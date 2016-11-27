Мечети США получили письма с угрозами: "Трамп очистит Америку и сделает ее сияющей"

Совет по американо-исламским отношениям сообщил о получении тремя мечетями в штате Калифорния писем с угрозами.

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Газета Los Angeles Times пишет со ссылкой на центр, что письма были адресованы "детям Сатаны", а в качестве подписи стояла фраза "Американцы за светлое будущее".

"В городе новый шериф - президент Дональд Трамп. Он собирается очистить Америку и снова сделать ее сияющей", - цитирует газета текст посланий, содержащих угрозы геноцида в отношении мусульман.

Исполнительный директор Совета по американо-исламским отношениям в Лос-Анджелесе Хуссам Айлуш заявил изданию, что "безответственная и агрессивная риторика" кампании Трампа подняла "уровень пошлости, гнусной ненависти и гнева среди многих самопровозглашенных сторонников Трампа", передает Русская служба Би-би-си.

По его словам, в мечетях были обескуражены содержанием писем.

"Я не говорю, что (Трамп – ред.) сделал людей расистами. Но при нем это стало нормой. Я напоминаю избранному президенту Трампу, что в его обязанности входит быть президентом для всех американцев", - отметил общественный деятель.

По заявлению о письмах с угрозами в адрес мечетей полиция как минимум в одном случае открыла расследование, расценив произошедшее как "инцидент, связанный с разжиганием ненависти".