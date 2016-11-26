В России на взятках задержали генерала Федеральной службы охраны

Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на Следственный комитет РФ.

По данным издания, Лопырева обвиняют в получении двух взяток при заключении госконтрактов на ремонт объектов ФСО в Сочи на общую сумму 6,2 млн руб. Генерал свою вину не признал.

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По сообщению сочинских СМИ, у высокопоставленного чиновника ФСО нашли и изъяли деньги и ценности на сумму более 1 млрд руб. Однако представители самого генерала назвали подобные сообщения домыслом. По их данным, у подозреваемого не нашли даже тех денег, получение которых ему инкриминируют. Тем не менее генерал был задержан и из аэропорта Адлер самолетом отправлен в Москву.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, "генерал был обвинен в получении взяток от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ".

94-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал Геннадия Лопырева на два месяца. Защита Лопырева собирается обжаловать это решение.