В Кентукки в результате стрельбы в парке погибли два человека
01:16, 25 ноября 2016Мир
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В городе Луисвилл штата Кентукки (США) в результате стрельбы в одном из парков, где проходил футбольный турнир, погибли два человека.
скриншот видео
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
По словам представителя местной полиции Дуайта Митчелла, еще четыре получили не угрожающие жизни ранения.
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Пострадавшие доставлены в больницу. Полиция занимается поиском подозреваемых.
Отмечается, что стрельба произошла в парке, в котором на момент инцидента находились сотни людей - в США 24 ноября отмечается День благодарения.
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