В Кентукки в результате стрельбы в парке погибли два человека

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По словам представителя местной полиции Дуайта Митчелла, еще четыре получили не угрожающие жизни ранения.

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Пострадавшие доставлены в больницу. Полиция занимается поиском подозреваемых.

Отмечается, что стрельба произошла в парке, в котором на момент инцидента находились сотни людей - в США 24 ноября отмечается День благодарения.