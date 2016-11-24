Финляндия отреагировала на размещение ракетных комплексов РФ под Калининградом

Он отметил, что такие передислокации ракетных комплексов уже происходили, передает Associated Press.

"Негативная спираль действий и ответных мер может привести к определенным последствиям, пусть и случайным", - в то же время подчеркнул Ниинисте.

Министр обороны Финляндии также заявил, что его страна выступает за ослабление напряжения в регионе.

Читайте такжеГосдеп США отреагировал на намерения России развернуть "Искандеры" и С-400 в Калининграде

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Виктор Озеров заявил, что Россия развернет ракетные комплексы "Искандер" и зенитно-ракетные системы С-400 в Калининграде.

"Искандер" - системы мобильных баллистических ракет, которые пришли на замену советским ракетам "Скад" (Р-17). Две управляемые ракеты имеют дальность до 500 км и могут нести обычные или ядерные боеголовки.

С-400 - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.