Обама надеется, что Трамп сможет противостоять России

Об этом Обама сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Трансляция велась на сайте Белого дома.

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Обама заявил, что считает Россию важной страной, которая является "военной сверхдержавой".

"Она имеет влияние в регионе, и она имеет влияние в мире. И для того, чтобы нам решить много больших проблем по всему миру, - в наших интересах сотрудничать с Россией и добиваться от него сотрудничества", - сказал Обама.

По словам президента США, он пытался выстроить конструктивные отношения с Россией, но реально осознавал существование существенных различий в видении мира.

"В вопросах Украины и в вопросах Сирии мы имели значительные отличия", - заявил Обама.

По его словам, это также касалось демократических ценностей и верховенства права.

"И я надеюсь, что избранный президент подобным образом будет придерживаться конструктивного подхода в поиске тех сфер, где мы сможем сотрудничать с Россией, где наши ценности и интересы будут совпадать, но (я надеюсь) избранный президент будет готов противостоять России, когда они будут отклоняться от наших ценностей и международных норм", - подчеркнул Обама.