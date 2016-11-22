В Германии пенсионерку в очередной раз осудили за нацистские взгляды

В Германии 88-летнюю пенсионерку Урсулу Хавербек, которая известна своими нацистскими взглядами, в очередной раз осудили за публичное отрицание Холокоста, передает DW.ua.

Отмечается, что суд города Вердена приговорил ее к двум с половиной годам лишения свободы.

Женщина отрицала Холокост в многочисленных заметках в верденской газеты "Голос рейха". В своей финальной речи в суде пенсионерка заявила о якобы искажения истории, в частности о том, что лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) был "трудовым лагерем, где никого не убивали в газовых камерах".

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Она также пообещала подать апелляцию на приговор, поэтому пока остается на свободе.

Напомним, в прошлом году Гавербек приговорили к 10 месяцам лишения свободы по аналогичным обвинениям, в сентябре этого года - до восьми месяцев, эти приговоры также обжалуются и не вступили в силу.

В Германии за одобрение, умаление или отрицание Холокоста предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа и пятилетнего тюремного заключения.