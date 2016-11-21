Патриарх Кирилл: РПЦ никогда не признает независимость Украинской церкви

"Наша Церковь никогда не оставит в беде своих собратьев на Украине и не откажется от них. Мы никогда не согласимся на изменение священных канонических границ нашей Церкви, ибо Киев - это духовная колыбель святой Руси как Мцхета для Грузии или Косово для Сербии", - сказал патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя на торжественном мероприятии по случаю своего 70-летия, передает Русская служба Би-би-си.

Читайте такжеПутин поздравил патриарха Кирилла с 70-летием орденом "За заслуги перед Отечеством"

Как сказал патриарх, сегодня Украинскую церковь пытаются вовлечь "в глубокий конфликт, разделяющий общество и сделать ее заложницей этого конфликта".

"Происходят насильственные захваты храмов, игнорируются решения судов, ведется информационная кампания против Церкви, в украинском парламенте предлагаются законопроекты, цель которых - дискриминировать и поставить в тяжелейшие условия крупнейшую религиозную общину страны", - сказал предстоятель РПЦ.

Как сообщал УНИАН, патриарх Кирилл также заявил, что "с обывательской точки зрения Иисус Христос - неудачник".

В июне Верховная Рада Украины приняла обращение к вселенскому патриарху Варфоломею по автокефалии украинской церкви. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что единство и автокефалия Украинской православной церкви станут залогом государственной безопасности страны.