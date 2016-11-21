Иран после доклада МАГАТЭ вывез излишки тяжелой воды в Оман

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В начале ноября Международное агентство по атомной энергии в своем докладе сообщило, что запасы тяжелой воды в Иране достигли 130,1 тонны, тогда как лимит, установленный в рамках соглашения, составляет 130 тонн.

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Как отметили в МАГАТЭ, это второй случай, когда Иран превышает установленный лимит тяжелой воды.

Иран ранее заявил, что уже продал 42 тонны тяжелой воды США и 39 тонн - России.

Иран и страны "шестерки" (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) в июле прошлого года достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Тегерана.

Согласно договоренностям, Тегеран взял на себя обязательства избавиться от 98% имеющегося ядерного топлива и сократить две трети центрифуг. Также Иран обязался ни при каких условиях не стремиться к обладанию ядерным оружием, разрабатывать или получать доступ к любому виду ядерного оружия.

Тяжелая вода, известная также как оксид дейтерия, теоретически может быть использована для создания реакторов на природном уране, пригодных для наработки оружейного плутония.