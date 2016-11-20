Обама о Трампе: Не ожидайте худшего

"Не ожидайте худшего, надейтесь на то, что администрация выполнит свою работу. И только тогда можно будет давать свою оценку", - заявил Обама, передает DW.

Он выступил перед тысячей студентов и молодых лидеров в столице Перу Лиме в субботу, 20 ноября.

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"Это всегда не одно и то же, как человек ведет предвыборную кампанию и как он потом руководит страной", - сказал Обама.

Он выразил мнение, что лучший способ защищать американские интересы - это поддерживать хорошие отношения с соседними государствами.

Обама прибыл в столицу Перу, где в эти дни проходит саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В нем принимают участие более чем 1000 делегатов, представляющих 21 государство. В кулуарах саммита, возможно, состоится последняя встреча Барака Обамы и Владимира Путина, который также прибыл в Перу.