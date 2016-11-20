В Перу задержали женщину, которая хотела подарить Путину свитер
В Перу задержана женщина, которая пыталась подойти к президенту России Владимиру Путину, чтобы подарить ему свитер.
Об этом сама задержанная сообщила в эфире местной радиостанции RPP, сообщает РБК.
Женщина по имени Хулиа Кастро пояснила, что является владелицей малого бизнеса по производству одежды. При попытке подарить российскому лидеру свитер, изготовленный ее предприятием, она была задержана сотрудниками службы безопасности, а затем доставлена в отделение полиции для дачи показаний, рассказала женщина.
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По словам Кастро, ранее в рамках саммита ей удалось встретиться с представителями основателя социальной сети Facebook Марком Цукербергом.
Путин прибыл в Лиму 19 ноября на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Как ожидается, в столице Перу президент РФ проведет ряд двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.