В Перу задержали женщину, которая хотела подарить Путину свитер

Об этом сама задержанная сообщила в эфире местной радиостанции RPP, сообщает РБК.

Женщина по имени Хулиа Кастро ​пояснила, что является владелицей малого бизнеса по производству одежды. При попытке подарить российскому лидеру свитер, изготовленный ее предприятием, она была задержана сотрудниками службы безопасности, а затем доставлена в отделение полиции для дачи показаний, рассказала женщина.

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По словам Кастро, ранее в рамках саммита ей удалось встретиться с представителями основателя социальной сети Facebook Марком Цукербергом.

Путин прибыл в Лиму 19 ноября на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Как ожидается, в столице Перу президент РФ проведет ряд двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.