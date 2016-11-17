В ЕС отреагировали на выход России из соглашения по суду в Гааге

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, распространенном сегодня в Брюсселе.

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Она напомнила, что РФ подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, и ЕС постоянно призывал Россию ратифицировать документ.

«ЕС остается твердым сторонником МУС и привержен полному сотрудничеству в сфере предотвращения серьезных преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда, который является ключевым институтом с целью помощи гражданам добиться справедливости, когда это невозможно на национальном уровне», - подчеркнула Могерини.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о том, что Россия не станет участницей Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Министерство иностранных дел РФ должно направить соответствующее уведомление генеральному секретарю ООН.

Римский статут был разработан с участием России и принят на дипломатической конференции полномочных представителей под эгидой ООН 17 июля 1998 года в Риме. Он вступил в силу 1 июля 2002 года и начал действовать в 2003 году.