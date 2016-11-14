У Трампа опровергли заявления Москвы о контактах с его штабом

В интервью CNN в воскресенье 13 ноября, Джулиани сказал, что ему неизвестно, о каких бы это ни было подобных контактах.

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"Я не знаю о таких контактах с российским правительством. Я был очень глубоко вовлечен в кампанию - я был с Дональдом Трампом днем и ночью в течение около 100 дней… Если это где-то происходит, то там, где я этого не вижу", - отметил советник Трампа.

В то же время он рассказал, что в первую хочет усилить военный потенциал США: увеличить контингент с 420 тысяч военных до 550 тысяч, число батальонов морских пехотинцев – с 27 до 36, количество военных кораблей должно возрасти до 350, а современных самолетов – до 1200.

"Он (Трамп – ред.) готов к мирным переговорам, но с позиции силы, а не сокращения армии", - добавил Джулиани.

Напомним, ранее интервью Associated Press пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время президентской гонки в США Москва поддерживала контакты со штабами обоих соперников — Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

Песков охарактеризовал эти контакты как "вполне естественные, вполне нормальные". "И наши эксперты, наши специалисты по США, по международным делам... Они, конечно, постоянно разговаривают со своими коллегами здесь, в том числе из группы г-на Трампа", - рассказал Песков.

Также замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что внешнеполитическое ведомство контактировало с командой Трампа в ходе предвыборной кампании. Он указал, что входящие в ближайшее окружение нового президента люди всегда были на виду и занимали очень ответственные должности.

"Не скажу, что все, но целый ряд из них поддерживали контакты с российскими представителями", - заявлял дипломат. При этом Рябков отмечал, что "позиции, которые озвучивали представители кампании Трампа и люди из его окружения в отношении России, достаточно жесткие". "Мы не видели никаких оснований для того, чтобы как-то отходить от своей оценки, что в США на этапе предвыборной борьбы сложился, по сути дела, двухпартийный консенсус на антироссийской основе", - рассказал тогда он.

При этом уже в понедельник, 14 ноября, Песков опроверг сообщения о контактах Кремля с Трампом.

В Москве неоднократно отрицали наличие возможности повлиять на результаты выборов президента США. Путин в конце октября назвал "полным бредом и чушью" заявления о том, что Трампа можно рассматривать как российского фаворита в этой гонке. Путин предположил, что Трамп представляет интересы простых людей, "той части общества, которая устала от элит во власти".