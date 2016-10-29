Пентагон раскрыл сумму трат на военную разведку

Министерство обороны США опубликовало данные о тратах на военную разведку в завершившемся финансовом году. Как следует из сообщения ведомства, всего на нужды военной разведки было выделено 17,7 млрд долларов.

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Речь идет о промежутке времени с 1 октября прошлого года по 30 сентября текущего, сообщает Русская служба Би-би-си.

Указанные затраты включают финансирование зарубежных операций "в случае непредвиденных обстоятельств".

В Пентагоне пояснили, что данные было решено опубликовать, так как их обнародование не угрожает деятельности военной разведки.

Однако, как отмечается в сообщении американского военного ведомства, никаких других данных, касающихся бюджета военной разведки, опубликовано не будет из соображений национальной безопасности.

Ранее канцелярия директора Национальной разведки США запросила 53,5 млрд долларов на нужды разведывательных служб США в 2017 году.

На военную разведку, как следовало из сообщения ведомства, в 2017 году планируется выделить 16,8 млрд долларов.