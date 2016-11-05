В Афганистане убит один из лидеров "Аль-Каиды" - Пентагон
03:49, 05 ноября 2016Мир
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В Афганистане в результате удара США был убит один из лидеров террористической организации «Аль-Каида».
Иллюстрация / REUTERS
Об этом заявил официальный представитель Пентагона Питер Кук, пишет РБК со ссылкой на Reuters.
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По словам пресс-секретаря американского военного ведомства, Фарук аль-Катани был убит 23 октября в провинции на востоке Афганистана, Кунаре. Убитый являлся лидером местной ячейки «Аль-Каиды».
Ему, как отметил Кук, было поручено восстановить безопасные убежища для террористов на территории Афганистана.
Кроме того, пресс-секретарь Пентагона сообщил о том, что США продолжают оценивать результаты другого удара, нанесенного в тот же день с целью ликвидации боевика Билала аль-Утаби.
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