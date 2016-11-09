Клинтон решила не выступать после окончания выборов, глава штаба попросил всех сторонников разойтись

09:31, 09 ноября 2016
Мир
28348 0

Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон не будет сегодня выступать в своей штаб-квартире.

Хиллари Клинтон на встрече с избирателями в Северной Каролине накануне выборов / REUTERS

Глава избирательного штаба Клинтон отметил, что подсчет голосов продолжается и призвал всех идти по домам, сообщает CNN.

Читайте такжеСайт об иммиграции в Канаду обвалился на фоне возможной победы Трампа

Глава избирательного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста поблагодарил соратников демократов за оказанную поддержку и предложил расходиться по домам. По его словам, Клинтон сегодня не будет выступать в своей штаб-квартире, поскольку подсчет голосов еще продолжается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter