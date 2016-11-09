Клинтон решила не выступать после окончания выборов, глава штаба попросил всех сторонников разойтись

Глава избирательного штаба Клинтон отметил, что подсчет голосов продолжается и призвал всех идти по домам, сообщает CNN.

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Глава избирательного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста поблагодарил соратников демократов за оказанную поддержку и предложил расходиться по домам. По его словам, Клинтон сегодня не будет выступать в своей штаб-квартире, поскольку подсчет голосов еще продолжается.