Клинтон решила не выступать после окончания выборов, глава штаба попросил всех сторонников разойтись
09:31, 09 ноября 2016Мир
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Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон не будет сегодня выступать в своей штаб-квартире.
Хиллари Клинтон на встрече с избирателями в Северной Каролине накануне выборов / REUTERS
Глава избирательного штаба Клинтон отметил, что подсчет голосов продолжается и призвал всех идти по домам, сообщает CNN.
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Глава избирательного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста поблагодарил соратников демократов за оказанную поддержку и предложил расходиться по домам. По его словам, Клинтон сегодня не будет выступать в своей штаб-квартире, поскольку подсчет голосов еще продолжается.
Clinton campaign chair John Podesta: "We're not going to have anything more to say tonight" #ElectionNighthttps://t.co/p69N0ePce3— CNN Politics (@CNNPolitics) November 9, 2016
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