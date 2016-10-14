Россия может снабжать Wikileaks украденной в США информацией - СМИ

Об этом сообщает CNN со ссылкой на близкие к расследованию источники, передает Дождь.

По их словам, методы, используемые при утечках информации, свидетельствуют о том, что «Москва по меньшей мере обеспечивает информацией или, возможно, напрямую ответственна за утечки», пишет издание.

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Службы безопасности США расследуют степень взаимосвязи между Россией и WikiLeaks по вопросу утечек.

CNN не удалось получил комментарий от WikiLeaks. Ранее основатель ресурса Джулиан Ассанж отвергал какую-либо связь с Россией.

Как сообщал УНИАН, в июле WikiLeaks опубликовал 30 322 электронных писем и прикрепленных к ним документов, отправленных с личного сервера кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Письма были отправлены во время ее пребывания на посту госсекретаря США и охватывают период с 30 июня 2010 года до 12 августа 2014 года. Всего переписки Клинтон насчитывает 50 547 страниц.

Позже, 10 октября, WikiLeaks опубликовал вторую часть переписки главы предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подеста.