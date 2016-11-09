NYT сменила прогноз с 80% победы Клинтон на победу Трампа

Ближе к окончанию подсчета вероятность его президентства издание оценило выше 90%.

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Впервые за все время голосования на выборах президента США газета The New York Times допустила победу республиканского кандидата Дональда Трампа.

На данный момент, вероятность победы Трампа оценивалась в 95%, тогда как в начале голосования «спидометр» указывал на 80% вероятность победы кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

По данным на эту минуту CNN, Трамп заручился поддержкой 232 выборщиков из необходимых 270, в то время, как Клинтон - 209.

В тоже время, данные NBC News указывают на показатели 244 против 209 в пользу Трампа.

Напомним, голосование на выборах президента США состоится в два этапа: сначала 8 ноября избиратели проголосуют во всех штатах. Кандидат, который выигрывает в штате, получает все голоса так называемых выборщиков, число которых равно количеству избирательных округов конгресса в этом штате.

На втором, формальном этапе, выборщики голосуют за президента. Общее количество выборщиков – 538, таким образом, для победы необходимо 270 голосов.