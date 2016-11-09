Выборы в США: появились первые результаты голосования и данные экзит-поллов

Об этом пишет СNN.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп, по предварительным данным, лидирует в двух штатах: Кентукки, где он получил 65,1% голосов (после 27% посчитанных голосов), Индиане — 63,5% (после 17% посчитанных голосов).

Также, в этих штатах он может победить, согласно опубликованным данным экзит-поллов.

При этом, по данным экзит-поллов, Хиллари Клинтон лидирует в штате Вермонт. Также, в данном штате после обработки 1% Клинтон набирает 53,9%.

Также известно, что после подсчета 43% голосов Трамп лидирует во Флориде (49.0%), а у Клинтон - 48,1%.

В Нью-Хэмпшире после подсчета 1% голосов лидирует Трамп – 52,5% против 41% у Клинтон.

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В Вирджинии по итогам обработки 3% также лидирует Трамп: за него отдали голоса 53,9% избирателей, за Клинтон – 41,0%.

Результаты из других штатов еще не начали поступать.

Напомним, голосование на выборах президента США состоится в два этапа: сначала 8 ноября избиратели проголосуют во всех штатах. Кандидат, который выигрывает в штате, получает все голоса так называемых выборщиков, число которых равно количеству избирательных округов конгресса в этом штате.

На втором, формальном этапе, выборщики голосуют за президента. Общее количество выборщиков – 538, таким образом, для победы необходимо 270 голосов.