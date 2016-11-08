Российская авианосная группа готовит удар по Алеппо в ближайшие сутки - СМИ

Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на источник в Минобороны России.

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При этом отмечается, что атака с использованием крылатых ракет «Калибр» и палубной авиации будет нанесена по боевикам "на дальних подступах к городу, а не по жилым кварталам".

"Основная задача авианосной группы — вместе с кораблями Черноморского флота России, стратегической и дальней авиацией, а также самолетами с авиабазы Хмеймим нанести ракетно-авиационные удары по стремящимся прорваться в Алеппо бандформированиям на дальних подступах", — утверждает собеседник.

С каких именно кораблей будет применено оружие, собеседник не уточнил.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября российская корабельная авианосная ударная группа во главе с ракетным крейсером "Петр Великий" прибыла в Средиземное море.