Наступление на "столицу" ИГИЛ: боевики массово минируют автомобили

20:39, 07 ноября 2016
Мир
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Боевики террористической группировки «Исламское государство» привели в действие взрывные устройства в пяти автомобилях в боях против «Демократических сил Сирии», которые проводят операцию по освобождению сирийской Ракки.

Исламское государство ИГИЛ / REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник среди курдов.

При этом агентство отмечает, что подобным образом боевики действуют и в боях с иракскими военными за освобождение Мосула.

Источник подчеркнул, что ИГ «все чаще прибегает к атакам с бомбами в автомобилях».

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Анонимный источник среди курдов отметил, что международная коалиция во главе с США отлично помогает в операции по освобождению Ракки, которая получила название «Гнев Евфрата».

«Сложно сразу... определить время, которое необходимо для операции. Битва не будет легкой», - пояснил источник.

По данным агентства, освобождение сирийского города пока проходит на территории к северу от Ракки, несколько позиций ИГ и деревень уже освобождены.

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