Наступление на "столицу" ИГИЛ: боевики массово минируют автомобили
Боевики террористической группировки «Исламское государство» привели в действие взрывные устройства в пяти автомобилях в боях против «Демократических сил Сирии», которые проводят операцию по освобождению сирийской Ракки.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник среди курдов.
При этом агентство отмечает, что подобным образом боевики действуют и в боях с иракскими военными за освобождение Мосула.
Источник подчеркнул, что ИГ «все чаще прибегает к атакам с бомбами в автомобилях».
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Анонимный источник среди курдов отметил, что международная коалиция во главе с США отлично помогает в операции по освобождению Ракки, которая получила название «Гнев Евфрата».
«Сложно сразу... определить время, которое необходимо для операции. Битва не будет легкой», - пояснил источник.
По данным агентства, освобождение сирийского города пока проходит на территории к северу от Ракки, несколько позиций ИГ и деревень уже освобождены.