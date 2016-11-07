Наступление на "столицу" ИГИЛ: боевики массово минируют автомобили

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник среди курдов.

При этом агентство отмечает, что подобным образом боевики действуют и в боях с иракскими военными за освобождение Мосула.

Источник подчеркнул, что ИГ «все чаще прибегает к атакам с бомбами в автомобилях».

Читайте такжеПентагон готовится к наступлению на "столицу" ИГИЛ

Анонимный источник среди курдов отметил, что международная коалиция во главе с США отлично помогает в операции по освобождению Ракки, которая получила название «Гнев Евфрата».

«Сложно сразу... определить время, которое необходимо для операции. Битва не будет легкой», - пояснил источник.

По данным агентства, освобождение сирийского города пока проходит на территории к северу от Ракки, несколько позиций ИГ и деревень уже освобождены.