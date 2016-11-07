Смоленская катастрофа: польские СМИ назвали дату эксгумации останков президента Леха Качиньского

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Как сообщается, повторное изучение останков президентской четы займет 4 дня и продлится до 18 ноября.

В процедуре эксгумации, которая будет проводиться при содействии священнослужителей, примут участие представители прокуратуры, а также близкие родственники Качиньских. Территорию замка закроют на время проведения процедуры. Повторное захоронение не будет носить официальный характер и также состоится в присутствии только родственников погибших.

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Напомним, польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился во время захода на посадку на военном аэродроме в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катынской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой.

Польская и российская комиссии авиационных экспертов называли основной причиной катастрофы ошибку пилотов. Сторонники польской партии "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Лех Качинский убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь польского президента.

В этом году Польша возобновила расследование катастрофы.